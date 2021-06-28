В "Си Бриз" примет участие Вторая постоянная военно-морская группа НАТО. Они в течение 2 недель вместе с украинским Военно-морскими силами будут отрабатывать различные боевые сценарии.
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Планируется, что военные из разных стран будут упражняться в:
- столкновении десантных кораблей,
- маневрах на суше,
- водолазных операциях,
- морских операциях по перехвату,
- противовоздушной обороне,
- взаимодействия во время специальных операций,
- противолодочной активности,
- поисково-спасательных операциях.
Также ВМС Украины совместно с шестым оперативным флотом ВМС США осуществят морское патрулирование в регионе Черного моря.
Наибольшее количество участников
В нынешних военно-морских учениях примут участие около 5 000 военнослужащих из более 30 стран. Также в Черноморском регионе во время "Си Бриз" будут находиться:
- 32 корабля,
- 40 летательных аппаратов,
- 18 отрядов специального назначения и водолазных групп.
У россиян "подгорает"
Ранее посольство России в Вашингтоне призвало США и их союзников не отрабатывать военные действия в Черном море. Дипломатическое представительство предупредило, что данные маневры повышают риски непреднамеренных инцидентов и поощряют якобы "милитаристские настроения в Киеве".