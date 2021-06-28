У "Сі Бриз" візьме участь друга постійна військово-морська група НАТО. Вони протягом 2 тижнів разом з українським Військово-морськими силами будуть відпрацьовувати різні бойові сценарії.

Важливо Ще один американський есмінець увійшов у Чорне море: фото

Планується, що військові з різних країн вправлятимуться у:

зіткненні десантних кораблів,

маневрах на суші,

водолазних операціях,

морських операціях з перехоплення,

протиповітряній обороні,

взаємодії під час спеціальних операцій,

протичовновій активності,

пошуково-рятувальних операціях.

Також ВМС України спільно з шостим оперативним флотом ВМС США здійснять морське патрулювання у регіоні Чорного моря.

Найбільша кількість учасників

У цьогорічних військово-морських навчаннях візьмуть учать приблизно 5 000 військовослужбовців з понад 30 країн. Також у чорноморському регіоні під час "Сі Бриз" перебуватимуть:

32 кораблі,

40 літальних апаратів,

18 загонів спеціального призначення і водолазних груп.

У росіян "підгоряє"

Раніше посольство Росії у Вашингтоні закликало США і їхніх союзників не відпрацьовувати військові дії в Чорному морі. Дипломатичне представництво попередило, що дані маневри підвищують ризики ненавмисних інцидентів і заохочують нібито "мілітаристські настрої в Києві".