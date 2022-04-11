О текущей оперативной ситуации в Одесской области сообщили в Оперативном командовании "Юг".

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Корабельная группировка противника в Черноморской операционной зоне остается на позициях блокировки портов и системно производит разоблачение надводной обстановки и разведку,

– отметил представитель ОК.

Он напомнил, что в Одесской области действует комендантский час и призвал не нарушать установленные ограничения. Утренные пробежки и прогулки совершать подальше от побережья и других стратегических объектов

"Сохраняем спокойствие, реагируем на сигналы тревоги адекватно и быстро. Именно так сохраним обстановку в нашем регионе стабильной и контролируемой", – добавил представитель Оперативного командования "Юг".