Такие успехи ВСУ достигли 10 апреля. Враги также потеряли вертолеты, беспилотники и другую технику.

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Воздушные силы ВСУ уничтожили много техники врага

10 апреля противовоздушной обороной Воздушных Сил и Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины уничтожено 11 воздушных целей российских оккупантов,

– сообщило командование Воздушных Сил ВСУ.

В частности, оккупанты, благодаря ВСУ, потеряли:

один самолет Су-34;

четыре вертолета Ми-24 и Ка-52;

три беспилотных летательных аппарата ОТР;

три крылатых ракеты Х-59.

Кроме того, истребители Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины продолжают патрулировать воздушное пространство, прикрывая ударные группы штурмовиков Су-25 и бомбардировщиков Су-24м.

Последние 10 апреля нанесли мощные ракетно-бомбовые удары по колоннам техники и живой силе российских оккупантов.

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