Шторм в Черном море составил 4 балла, по информации Генштаба.
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Остальные корабельные составы работают в обычном режиме.
В Черноморской и Азовской операционных зонах деятельность корабельной группировки противника в акватории Черного моря снижена в связи со сложными погодными условиями (шторм до 4 баллов). Остальные вражеские корабельные составы выполняют задания в определенных районах,
– сообщает Генштаб.
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