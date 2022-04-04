Шторм у Чорному морі сягнув 4 балів, за інформацією Генштабу.

Важливо "Прозріння" Макрона та бойові втрати ворога : основне за 40 день війни

Решта корабельного складу працює у звичайному режимі.

В Чорноморській та Азовській операційних зонах діяльність корабельного угруповання противника в акваторії Чорного моря знижена у зв'язку зі складними погодними умовами (шторм до 4 балів). Решта ворожого корабельного складу виконує завдання у визначених районах,

– повідомляє Генштаб.

Дивіться також: Загальні втрати Росії на 40 день вторгнення