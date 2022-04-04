Увесь світ захоплюється відважністю українців, які борються з "другою армією" світу. Про головні події 40 дня війни читайте у матеріалі 24 каналу.

До теми Удар по Василькову, звірства окупантів на Київщині: основне за 39 день війни

05:30 Президент Польщі Анджей Дуда відреагував на звірства окупантів на Київщині. Він заявив, що захисникам України понад усе потрібні три речі. За його словами, це зброя, зброя та зброя.

Злочинців треба називати злочинцями, притягувати їх до відповідальності та засуджувати. Фото з Бучі спростовують переконання, що потрібно шукати компроміс будь-якою ціною. Насправді захисникам України понад усе потрібні три речі: зброя, зброя і ще зброя,

– наголосив політик.

04:30 Росіяни викрали чотирьох активістів у Новій Каховці під час протесту в місті.

Згідно з даним місцевої влади, вороги на українській землі викрали:

Юрія Васильвича Гедзика, 1974 року народження;

Ігоря Володимировича Бахура, 1983 року народження;

Анатолія Олександровича Качинського, 1985 року народження;

Олену Бубнову, 1990 року народження.

02:01 З Сумщини Збройні Сили України вивели російську техніку й більшість солдат. Зокрема наші військові прогнали колони окупантів, які заходили у область.

Сьогодні ще зарано говорити про повне тотальне звільнення області, але техніка, броня, артилерія вийшли. Залишились ще деякі невеличкі групи, які зараз виявляються, проводиться зачистка Сумської області, Конотопського району,

– пояснив глава Сумської ОВА Дмитро Живицький.

01:59 3 квітня Повітряні сили збили вертоліт та 2 літаки окупантів. Українські захисники вже знешкодили приблизно 18 тисяч російських військових.

01:15 Генштаб ЗСУ повідомив, що російські окупанти найближчої доби можуть почати наступ на Сєвєродонецьк та Велику Новосілку.

На Донецькому і Таврійському напрямках ворог продовжив зосереджувати основні зусилля на захопленні населених пунктів:

Рубіжне;

Попасна;

Троїцьке;

Авдіївка;

Мар'їнка;

Красногорівка.

00:09 У штабі ООС повідомили, що на Донецькому та Луганському напрямках українські захисники за минулий тиждень успішно відбили 51 атаку ворога і знищили понад 200 одиниць техніки росіян.

При цьому наші захисники знищили: