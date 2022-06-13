Оперативное командование "Юг" сообщает, что в Черном море находится корабельная группировка вражеских российских кораблей. Кроме того, оккупанты держат в акватории 1 подлодку.

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По данным командования, в настоящее время в акватории Черного моря имеется 5 носителей крылатых ракет. 4 из них – это корабли, а 1 – подлодка. Также в Черном море стоят 4 больших десантных корабля.

Поэтому угрозы остаются, но силы обороны наготове,

– прокомментировали в ведомстве.

Ракетные обстрелы с моря могут продолжаться

По данным командования, ракетные обстрелы областей Украины могут продолжаться с моря.

Ранее сообщалось, что тернопольский Чортков был обстрелян 11 июня из акватории Черного моря.

Россияне с территории Черного моря запустили 4 ракеты типа "Калибр".

Впоследствии в сети появилось видео, как кафиры запускают крылатые ракеты с моря. Видео момента запуска ракет опубликовал представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. Эти кадры являются подтверждением преступлений русской армии против гражданского населения Украины. Ведь большинство пострадавших в результате атаки по Чорткову – мирные жители и дети.

Также кафиры обстреляли из акватории Азовского моря Донецкую область 12 июня.

Что известно об обстрелах Тернопольщины

11 июня в 21:46 по Черткову Тернопольской области были 4 "прилета".

В результате ракетных вражеских ударов частично разрушены военные и гражданские объекты. Пострадали четыре пятиэтажных дома. Также из-за детонации повреждена газовая труба, в результате чего произошла утечка газа и возгорание. Поставки газа в Чортков сразу остановили. Водо- и газоснабжение возобновили на следующий день.

Зато людей, чьи дома разрушены, переселят в другие здания. Они будут проживать там до тех пор, пока их дома не будут восстановлены.

На место происшествия сразу выехали работники службы ГСЧС. Во время поисково-спасательных работ спасли 12 человек, из них двое детей. Там работают правоохранительные органы, спасатели, коммунальные службы и волонтеры. Они разбирают обрушенные конструкции, убирают остатки разрушенных объектов и документируют факты.

В результате удара 22 человека получили ранения. Среди них есть 12-летний ребенок. К счастью, тяжелых раненых нет, в основном пациенты средней тяжести. Сейчас состояние людей удовлетворительное. Часть из них до сих пор находятся в больнице, остальные отпущены домой.

Важно, что большинство пострадавших – гражданские, проживавшие в домах рядом с местом, куда попали ракеты. По имеющейся информации, жертв или пропавших без вести нет.

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