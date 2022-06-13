Оперативне командування "Південь" повідомляє, що у Чорному морі перебуває корабельне угруповання ворожих російських кораблів. Крім того, окупанти тримають в акваторії 1 підводний човен.

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За даними командування, наразі в акваторії Чорного моря є 5 носіїв крилатих ракет. 4 з них – це кораблі, а 1 – підводний човен. Також у Чорному морі стоять 4 великих десантних кораблі.

Тож загрози залишаються, але сили оборони напоготові,

– прокоментували у відомстві.

Ракетні обстріли з моря можуть продовжуватися

За даними командування, ракетні обстріли областей України можуть продовжуватися з моря.

Раніше повідомлялося, що тернопільський Чортків обстріляли 11 червня з акваторії Чорного моря.

Росіяни з території Чорного моря запустили 4 ракети типу "Калібр".

Згодом у мережі з'явилось відео, як окупанти запускають крилаті ракети з моря. Відео моменту запуску ракет опублікував речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук. Ці кадри є доказом злочинів російської армії проти цивільного населення України. Адже більшість постраждалих внаслідок атаки по Чорткову – мирні мешканці та діти.

Також окупанти обстріляли з акваторії Азовського моря Донецьку область 12 червня.

Що відомо про обстріли Тернопільщини

11 червня о 21:46 по Чорткову, що на Тернопільщині, були 4 "прильоти".

Внаслідок ракетних ворожих ударів частково зруйновано військовий та цивільні об'єкти. Постраждали 4 п'ятиповерхових будинків. Також через детонацію пошкоджено газову трубу, внаслідок чого трапився витік газу та загоряння. Постачання газу до Чорткова одразу зупинили. Водо- та газопостачання відновили наступного дня.

Натомість людей, чиї помешкання зруйновано, переселять в інші будівлі. Вони проживатимуть там доти, доки їхні помешкання не будуть відновлені.

На місце події одразу виїхали працівники служби ДСНС. Під час пошуково-рятувальних робіт врятували 12 людей, з них – двох дітей. Наразі там працюють правоохоронні органи, рятувальники, комунальні служби та волонтери. Вони розбирають завалені конструкції, прибирають залишки зруйнованих об’єктів і документують факти.

Внаслідок удару 22 людини отримали поранення. Серед них є 12-річна дитина. На щастя, важких поранених немає, в основному пацієнти середньої тяжкості. Наразі стан людей задовільний. Частина з них досі перебувають в лікарні, решту відпустили додому.

Важливо, що більшість постраждалих – цивільні, які проживали в будинках поруч з місцем, куди влучили ракети. За наявною інформацією, жертв чи зниклих безвісти немає.

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