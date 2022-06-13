Про ракетний обстріл міста повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. Атака трапилась сьогодні, 13 червня, під час повітряної тривоги.

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Місто атакували три ворожі ракети

За інформацією Чауса, зафіксували "прильоти" трьох ракет у місті Прилуки.

Дані про те, чи завдав удар руйнувань, уточнюють. Чаус вкотре попросив не вказувати, куди саме влучили ворожі снаряди.

Очевидці повідомили 24 каналу, що від вибухової хвилі сильно тряслися вікна у місцевих будинках.

На момент повідомлення головви ОВА о 13:41 в місті досі тривала повітряна тривога. Людей просили залишатись в укриттях і подбати про свою безпеку до закінчення тривоги.