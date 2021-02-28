Многонациональные учения НАТО Poseidon 21 ("Посейдон 21") пройдут с 27 февраля по 6 марта. В основном их проведут в Черном море у побережья Румынии.

Участие в военных учениях "Посейдон 21" примут более 700 военнослужащих из 6 стран НАТО. Тем временем в Украине В Черном море спецназовцы ВМС тренировались искать взрывчатку Начались военные учения НАТО Poseidon 21: что известно Официальное открытие учений состоялась 27 февраля в Румынии в порту Констанца. В течение недели 13 военных кораблей, 9 самолетов, пиротехнический транспорт и подводный робот с дистанционным управлением отработают совместные задачи на море, суше и в воздухе.

Участие примут 700 румынских и других военных НАТО (все – вакцинированы против COVID-19) из Франции, Греции, Испании, Соединенных Штатов Америки, Турции и Румынии. Участвовать планировала и Болгария, но из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в стране в последний момент отказалась. Чему именно будут учиться военные на Poseidon 21 Как рассказали в Radio Romania, сценарий учений предусматривает ряд действий против подводных угроз, нападений на гидротехнические сооружения, а также для выявлениt и обезвреживаниt морских мин и самодельных взрывных устройств.

Наряду с этим отработают и стандартные вещи – буксировку поврежденного корабля, пополнение запасов в море и оказание первой помощи.

В Румынии стартовали учения НАТО "Посейдон 21" / Фото флота Румынии В Украине отношения с НАТО также развиваются В частности, 8 февраля президент Зеленский утвердил план допуска иностранных военных на украинскую территорию (это необходимо, чтобы здесь могли проводить международные учения).

А 25 февраля глава государства поговорил по телефону с генсеком альянса Столтенбергом и попросил ускорить предоставление Украине ПДЧ (Плана действий по членству).