У Чорному морі стартували міжнародні військові навчання НАТО
Багатонаціональні навчання країн НАТО Poseidon 21("Посейдон 21") триватимуть з 27 лютого до 6 березня. Головно вони відбуватимуться у Чорному морі біля узбережжя Румунії.
Джерело:ВМС Румунії
Участь у військових навчаннях "Посейдон 21" візьмуть понад 700 військовослужбовців з 6 країн НАТО.
Тим часом в Україні У Чорному морі спецпризначенці ВМС тренувалися шукати вибухівку
Почалися військові навчання НАТО Poseidon 21: що відомо
Офіційне відкриття навчань відбулася 27 лютого в Румунії у порту Констанца.
- Протягом тижня 13 військових кораблів, 9 літаків, піротехнічний транспорт і підводний робот із дистанційним керуванням відпрацюють спільні завдання на морі, суші та у повітрі.
- Участь візьмуть 700 румунських та інших військових НАТО (усі – вакциновані проти COVID-19) із Франції, Греції, Іспанії, Сполучених Штатів Америки, Туреччини та Румунії.
Брати участь мала й Болгарія, але через погіршення ситуації з коронавірусом в країні в останній момент відмовилася.
Чому саме будуть вчитися військові на Poseidon 21
- Як розповіли у Radio Romania, сценарій навчань передбачає низку дій проти підводних загроз, нападів на гідротехнічні споруди, а також задля виявлення та знешкодження морських мін і саморобних вибухових пристроїв.
- Поряд із цим відпрацюють стандартні речі – буксирування пошкодженого корабля, поповнення запасів у морі та надання першої допомоги.
У Румунії стартували навчання НАТО "Посейдон 21" / Фото флоту Румунії
В Україні стосунки з НАТО також розвиваються
- Зокрема, 8 лютого президент Зеленський затвердив план допуску іноземних військових на українську території (це потрібно, аби тут могли проводити міжнародні навчання).
- А 25 лютого глава держави поговорив телефоном з генсеком Альянсу Столтенбергом та попросив прискорити надання Україні ПДЧ (Плану дій щодо членства).
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