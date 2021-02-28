Багатонаціональні навчання країн НАТО Poseidon 21("Посейдон 21") триватимуть з 27 лютого до 6 березня. Головно вони відбуватимуться у Чорному морі біля узбережжя Румунії.

Участь у військових навчаннях "Посейдон 21" візьмуть понад 700 військовослужбовців з 6 країн НАТО. Тим часом в Україні У Чорному морі спецпризначенці ВМС тренувалися шукати вибухівку Почалися військові навчання НАТО Poseidon 21: що відомо Офіційне відкриття навчань відбулася 27 лютого в Румунії у порту Констанца. Протягом тижня 13 військових кораблів, 9 літаків, піротехнічний транспорт і підводний робот із дистанційним керуванням відпрацюють спільні завдання на морі, суші та у повітрі.

із дистанційним керуванням відпрацюють спільні завдання на морі, суші та у повітрі. Участь візьмуть 700 румунських та інших військових НАТО (усі – вакциновані проти COVID-19) із Франції, Греції, Іспанії, Сполучених Штатів Америки, Туреччини та Румунії. Брати участь мала й Болгарія, але через погіршення ситуації з коронавірусом в країні в останній момент відмовилася. Чому саме будуть вчитися військові на Poseidon 21 Як розповіли у Radio Romania, сценарій навчань передбачає низку дій проти підводних загроз, нападів на гідротехнічні споруди, а також задля виявлення та знешкодження морських мін і саморобних вибухових пристроїв.

Поряд із цим відпрацюють стандартні речі – буксирування пошкодженого корабля, поповнення запасів у морі та надання першої допомоги.

У Румунії стартували навчання НАТО "Посейдон 21" / Фото флоту Румунії В Україні стосунки з НАТО також розвиваються Зокрема, 8 лютого президент Зеленський затвердив план допуску іноземних військових на українську території (це потрібно, аби тут могли проводити міжнародні навчання).

А 25 лютого глава держави поговорив телефоном з генсеком Альянсу Столтенбергом та попросив прискорити надання Україні ПДЧ (Плану дій щодо членства).