Об этом в комментарии "РБК-Украина" сообщил представитель регионального управления морской охраны Госпогранслужбы.

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Судно подало сигнал бедствия. Сейчас его катером буксируют в порт Очакова. Со всеми членами экипажа все хорошо,

– сказал собеседник агентства.

К слову, росСМИ ранее утверждали, что к украинскому судну направили российский ракетный катер, который проходил неподалеку.

Они отмечали, что на борту находился экипаж из 4 человек. У корабля отказал двигатель и обесточенный он дрейфовал в море несколько часов.

Обратите внимание! В Одессе 28 июня стартовали масштабные многонациональные учения "Си Бриз-2021".



Во время тренировок участники отрабатывают маневры на суше, в воздухе, в море и под водой.



Участие в событии принимают военнослужащие государств черноморского региона, кроме России.