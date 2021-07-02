В Минобороны подчеркнули, что страна-агрессор боится потерять свою доминирующую роль на севере Черного моря, поэтому прибегает к отчаянным шагам.
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Россия вывела в море весь Черноморский флот
Для наблюдения за международными морскими маневрами Россия вывела в море весь корабельный состав Черноморского флота,
– сообщила разведка.
Представитель разведки Вадим Скибицкий отметил, что Москва пытается продемонстрировать, что она готова к отстаиванию своих интересов с использованием военной силы. Но России не хватает сил и средств в Черном море.
Ведь теперь коллективную безопасность в Черноморском регионе готовы обеспечивать и новые страны – члены НАТО, которых не было во времена Советского Союза.
Силы России не соответствуют потенциалу союзников
Скибицкий также отметил, что международное сообщество демонстрирует свою солидарность с Украиной и прилагает совместные усилия по обеспечению безопасности в регионе. А Москва этого реально боится.
По словам представителя разведки, попытки России показать свою готовность применить силу не совместимо с потенциалом тех стран, которые принимают участие в международных учениях.
Обучение "Си Бриз-2021": главное
- "Си Бриз-2021" продлятся с 28 июня до 10 июля. Мероприятия будут проходить в Одессе, Очакове, а также на территории Днестровского лимана, Кинбурнской косы, островов Змеиный и Первомайский.
- Темой учений является проведение Международной морской операции по безопасности в кризисном регионе в соответствии со стандартами НАТО.
- В "Си Бриз-2021" принимают участие примерно 30 кораблей, катеров и судов, более 30 самолетов и вертолетов, примерно 5 000 военных, 50 единиц вооружения и техники.