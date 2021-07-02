В Минобороны подчеркнули, что страна-агрессор боится потерять свою доминирующую роль на севере Черного моря, поэтому прибегает к отчаянным шагам.

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Россия вывела в море весь Черноморский флот

Для наблюдения за международными морскими маневрами Россия вывела в море весь корабельный состав Черноморского флота,

– сообщила разведка.

Представитель разведки Вадим Скибицкий отметил, что Москва пытается продемонстрировать, что она готова к отстаиванию своих интересов с использованием военной силы. Но России не хватает сил и средств в Черном море.

Ведь теперь коллективную безопасность в Черноморском регионе готовы обеспечивать и новые страны – члены НАТО, которых не было во времена Советского Союза.

Силы России не соответствуют потенциалу союзников

Скибицкий также отметил, что международное сообщество демонстрирует свою солидарность с Украиной и прилагает совместные усилия по обеспечению безопасности в регионе. А Москва этого реально боится.

По словам представителя разведки, попытки России показать свою готовность применить силу не совместимо с потенциалом тех стран, которые принимают участие в международных учениях.

Обратите внимание! С 2015 года Россия начала стремительно наращивать в оккупированном Крыму свою военную составляющую. Когда проходят международные военные морские учения, оккупанты отрабатывают различные способы и методы поражения тех группировок, которые формируются в Черном море.

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