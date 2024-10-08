Об этом сообщил председатель Одесской ОГА Олег Кипер. Он добавил, что кроме Черноморска, пожар вспыхнул и в Одесском районе.

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Враг терроризировал Одесскую область

В течение нескольких часов оккупанты терроризировали Одесскую область, атакуя дронами-камикадзе. Украинские защитники в течение 4 часов отражали вражескую атаку и уничтожили большинство "Шахедов", но разрушительных последствий избежать не удалось.

Так, в Черноморске вспыхнул пожар в многоэтажке. Огонь охватил квартиры на трех этажах – от 4-го до 6-го. Пожар распространился на площадь около 100 квадратных метров, однако возгорание оперативно ликвидировали спасатели.



Пожар в Черноморске / Фото Одесская ОВА



Поврежденная многоэтажка в Черноморске / Фото Одесская ОВА

В сети также опубликовали фото изнутри многоэтажки. На них видно, что в результате российской атаки квартиры сильно повреждены. Местами огонь уничтожил все на своем пути.



Квартира после пожара / Фото Одесская ОВА



Серьезные повреждения в квартире после пожара / Фото Одесской ОВА

Пожар произошел и в Одесском районе. Как сообщил Кипер, в результате вражеской атаки там были повреждены перекрытия и стены административно-производственного здания. Огонь охватил около 50 квадратных метров, пожарные оперативно ликвидировали пожар.

Один из вражеских беспилотников упал на открытой территории. "Шахед" не сдетонировал.

По предварительным данным, в результате вражеской атаки в Одесской области, к счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Ранее в СМИ сообщали, что вражеский "Шахед" попал в многоэтажкув в Черноморске. Местные телеграм-каналы также публиковали кадры с пожаром.