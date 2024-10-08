О таких последствиях атаки на Одесскую область сообщает "Думская". Предварительно, вражеский БпЛА попал в многоэтажку.

Смотрите также Ударные дроны врага атакуют Украину: где сейчас наибольшая угроза

Россия атаковала гражданскую инфраструктуру

Российские беспилотники атаковали Одесскую область, громко было в частности в Черноморске. По предварительной информации, в городе вражеский "Шахед" попал в одну из многоэтажек. Отмечается, что на месте возник пожар.

По данным СМИ, по состоянию на сейчас на месте работают все необходимые службы, в частности спасатели для ликвидации последствий удара оккупантов. В то же время местные власти пока не обнародовали никакой официальной информации относительно вероятного попадания.

Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграмме.

Взрывы раздавались и в Одессе

Ночью Воздушные силы сообщали об угрозе ударных БпЛА для Николаевской и Одесской областей. Вскоре после этого в Одессе прогремели взрывы. Местные телеграмм-каналы писали о работе противовоздушной обороны в городе.

Вскоре после этого городской голова Геннадий Труханов обратился к горожанам с призывом не пренебрегать собственной безопасностью. Более подробной информации относительно вражеской атаки мэр не добавил.