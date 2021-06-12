Соответствующее видео опубликовала в фейсбук-сообществе "СтопХам Буковина" пользовательница Анастасия Аксентий. В то же время она отметила, что балка едва не травмировала женщину, которая пыталась зайти в дом.

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Инцидент, по информации автора заметки, произошел в Черновцах на улице Комарова. В то же время кусок бетона упал с 9-этажного дома.

Балка едва не раздавила женщину, которая заходила в подъезд. Будьте осторожны,

– отметила автор соответствующего видео.

Кроме того, в заметке говорится об аварийности здания. По словам Анастасии Аксентий, местные органы не реагируют на соответствующее состояние зданий надлежащим образом и "никто этим не занимается".

В Черновцах с седьмого этажа упала бетонная балка: смотрите видео