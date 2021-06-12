Відповідне відео опублікувала у фейсбук-спільноті "СтопХам Буковина" користувачка Анастасія Аксентій. Вона зазначила, що балка ледь не травмувала жінку, яка намагалася зайти в будинок.

До теми У Харкові стовп розтрощив припарковане авто: відео, фото

Інцидент, згідно з інформацією авторки допису, трапився у Чернівцях на вулиці Комарова. Водночас шматок бетону впав з 9-поверхового будинку.

Балка ледь не розчавила жінку, яка заходила в під'їзд. Будьте обережні,

– зазначила авторка відповідного відео.

Окрім того, у дописі мовиться про аварійність будівлі. За словами Анастасії Аксентій, місцеві органи не реагують на відповідний стан будівель у належний спосіб й "ніхто цим не займається".

У Чернівцях з сьомого поверху впала бетонна балка: дивіться відео