Уголовное производство открыли в 14 октября – по факту обращения работника Народного дома.

Ранее В Черновцах облили нечистотами Украинский народный дом перед Днем защитников

Полиция почти сразу установила личность хулигана

В полиции рассказали, что на место сразу выехала следственно-оперативная группа. Правоохранители опросили заявителя и свидетелей. Почти сразу установили личность хулигана.

Им оказался 63-летний местный житель, именно он вылил ведро с нечистотами на одну из стен исторического памятника.

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Что известно об инциденте в Черновцах:

  • Пострадавшее здание расположено по адресу улица Якоба фон Петровича, 2.
  • Фото загрязненного фасада выложили в сеть очевидцы.
  • Нечистотами облили стену, на которой есть мемориальная доска "Организация украинских националистов".
  • Представители организации сразу обратились в правоохранительные органы.
  • Ранее похожий инцидент произошел в 2014 году в Черновцах – тогда облили памятник героям Буковинского куреня.