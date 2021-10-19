Кримінальне провадження відкрили у 14 жовтня – за фактом звернення працівника Народного дому.
Раніше У Чернівцях облили нечистотами Український народний дім перед Днем захисників
Поліція майже одразу встановила особу хулігана
У поліції розповіли, що на місце одразу виїхала слідчо-оперативна група. Правоохоронці опитали заявника та свідків. Майже одразу встановили особу хулігана.
Ним виявився 63-річний місцевий житель, саме він вилив відро з нечистотами на одну зі стін історичної пам'ятки.
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Що відомо про інцидент у Чернівцях:
- Будівля, що постраждала, розташована за адресою вулиця Якоба фон Петровича, 2.
- Фото забрудненого фасаду виклали у мережу очевидці.
- Нечистотами облили стіну, на якій є меморіальна дошка "Організація українських націоналістів".
- Представники організації одразу звернулись до правоохоронних органів.
- Раніше схожий інцидент стався у 2014 році у Чернівцях – тоді облили пам'ятник героям Буковинського куреня.