Будівля розташована за адресою вулиця Якоба фон Петровича, 2. Фото забрудненого фасаду приміщення виклали у соцмережах очевидці.

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У Чернівцях облили будівлю Українського народного дому

Чернівчанка Олена Бесединська у фейсбуці написала, що Український народний дім облили екскрементами. Вона опублікувала світлини, на яких видно, що невідомі нечистотами забруднили стіну з меморіальною дошкою "Організація українських націоналістів".



Український народний дім облили нечистотами / Фото з фейсбуку Олени Бесединської

Наразі представники товариства вже звернулися з відповідною заявою до правоохоронних органів. Про це повідомив голова Українського народного дому в Чернівцях Володимир Старик у коментарі виданню "Молодий буковинець".

Цей інцидент говорить про те, в якому стані ми живемо – і народний дім, і українці загалом. Це – стан обложеної фортеці,

– зазначив він.

Старик також розповів, що у Чернівцях не вперше стався такий інцидент. Зокрема у 2014 році було облито пам'ятник героям Буковинського куреня.

Що відомо про Український народний дім

Дані: Вікіпедія

Український народний дім було збудовано в Чернівцях наприкінці XIX століття. Ініціювали створення члени спілки "Народний Дім".

Наразі це найстаріша громадська організація в Чернівецькій області. Вона стала центром українського життя на Буковині. Зокрема відіграла важливу роль у відродженні української мови та ідентичності.

Члени товариства проводили літературні вечори, займалися книговидавництвом. В Українському народному домі було надруковано першу книгу українського письменника Марка Черемшини.

Свого часу будинок відвідували Іван Франко, Леся Українка, Михайло Грушевський.

Будівля є пам'яткою історії, яку охороняє держава.

Текст публікації Олени Бесединської

Жах.... І Ким треба бути, щоб облити екскрементами Український народний дім? Бракує слів.