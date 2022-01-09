В полиции сообщили, что системы оповещения включал мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.
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Патрульные составили на хулигана административные материалы по статьям о:
- распитие пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков в запрещенных законом местах или появление в общественных местах в пьяном виде;
- нарушение требований законодательных и других нормативно-правовых актов по защите населения от вредного воздействия шума или правил соблюдения тишины в населенных пунктах и общественных местах.
Люди возмущены сиренами
В Черновцах в ночь на 8 января местных жителей в течение нескольких часов пугали мощной сиреной.
На протяжении вечера в милицию и на горячую линию аварийно-диспетчерской службы 1580 поступили десятки сообщений от граждан с жалобами на громкое звучание системы оповещения.