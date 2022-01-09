В поліції повідомили, що cистеми сповіщення вмикав чоловік, що був у стані алкогольного сп'яніння.
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Патрульні склали на хулігана адміністративні матеріали за статтями про:
- розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або появу в громадських місцях у п'яному вигляді;
- порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму чи правил дотримання тиші в населених пунктах і громадських місцях.
Люди обурені через сирени
У Чернівцях в ніч на 8 січня місцевих мешканців протягом декількох годин лякали потужною сиреною.
Упродовж вечора до правоохоронців і на гарячу лінію аварійно-диспетчерської служби 1580 надійшли десятки повідомлень від громадян зі скаргами на гучне звучання cистеми сповіщення.