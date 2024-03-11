Сообщается, что в Черновцах еще 11 февраля на Соборной площади возле обновленного сквера Дня вышиванки установили остановку. Тогда "Черновицкий луч" сообщал, что дату введения остановки в эксплуатацию не отмечали.

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Эксперимент власти Черновцов

Еще в феврале в Черновцах установили остановку в месте, где не было проведено маршрутов общественного транспорта.

Впоследствии городской голова Роман Кличук отметил, что вышеупомянутую остановку перенесут в другое место, поскольку ни один маршрут общественного транспорта мимо нее не проходит.

Впрочем, глава города предположил, что в будущем движение общественного транспорта может измениться. Однако пока неизвестно, когда это произойдет.

В Черновцах установили остановку там, где не курсирует маршрут / Фото "Черновицкий луч"

Городской голова также пояснил, что остановка была в проекте реконструкции Соборной площади, поэтому ее установили. Речь идет о том, что по такому образцу будут изготавливаться остановки в центре города.

Остановку сделали как эксперимент. И в кратчайшее время ее переместят в другое место. А по такому образцу будут изготавливаться остановки в центре города,

– заявил Кличук.

Он заверил, что дополнительных средств на перенос остановки городские власти не привлекали.

Городской голова заявил, что установка остановки была экспериментом / Фото "Черновицкий луч"

Заметим, что на ремонт остановок общественного транспорта в Черновцах на этот год предусмотрен миллион гривен. Всего в городе насчитывается 270 остановок общественного транспорта.

Остановку в Черновцах планируют переместить / Фото "Черновицкий луч"

Среди них – 240 оборудованы павильонами для пассажиров, большинство из которых находится в запущенном состоянии.