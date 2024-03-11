Повідомляється, що у Чернівцях ще 11 лютого на Соборній площі біля оновленого скверу Дня вишиванки встановили зупинку. Тоді "Чернівецький промінь" повідомляв, що дату введення зупинки в експлуатацію не зазначали.

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Експеримент влади Чернівців

Ще у лютому у Чернівцях встановили зупинку у місці, де не було проведено маршрутів громадського транспорту.

Згодом міський голова Роман Клічук зазначив, що вищезгадану зупинку перенесуть в інше місце, оскільки жоден маршрут громадського транспорту повз неї не проходить.

Втім, очільник міста припустив, що в майбутньому рух громадського транспорту може змінитися. Однак наразі невідомо, коли це станеться.

У Чернівцях встановили зупинку там, де не курсує маршрут / Фото "Чернівецький промінь"

Міський голова також пояснив, що зупинка була в проєкті реконструкції Соборної площі, тому її встановили. Йдеться про те, що за таким зразком будуть виготовлятися зупинки у центрі міста.

Зупинку зробили як експеримент. І у найкоротший час її перемісять в інше місце. А за таким зразком будуть виготовлятися зупинки у центрі міста,

– заявив Клічук.

Він запевнив, що додаткових коштів на перенесення зупинки міська влада не залучала.

Міський голова заявив, що встановлення зупинки було експериментом / Фото "Чернівецький промінь"

Зауважимо, що на ремонт зупинок громадського транспорту в Чернівцях на цей рік передбачено мільйон гривень. Загалом у місті налічується 270 зупинок громадського транспорту.

Зупинку у Чернівцях планують перемістити / Фото "Чернівецький промінь"

Серед них – 240 обладнані павільйонами для пасажирів, більшість з яких перебуває в занедбаному стані.