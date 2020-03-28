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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Черновцы будут просить власть закрыть область на въезд и выезд

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      Черновицкая областная комиссия по преодолению последствий эпидемии коронавируса обратится к государственной комиссии, чтобы ввести особый режим въезда и выезда на Буковину. Кроме того, местная власть инициирует полный запрет межобластного передвижения пассажирского транспорта.

      О таких обращениях рассказал глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук в своем фейсбуке.

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      Такие ограничительные меры необходимы, чтобы предотвратить распространение коронавируса и маскимально ограничить контакты с соседними областями,
      – пояснил председатель ОГА.

      Он подчеркнул, что во время действия особого режима движение будет разрешено только для грузового транспорта. Это необходимо для обеспечения экономического функционирования области.

      "Уважаемые буковинцы, просим учесть, что особый режим въезда и выезда может действовать до 24 апреля! О времени введения таких ограничительных мер будет сообщено позже", – подчеркнул Сергей Осачук.

      Что еще известно об ограничении передвижения в Украине? Например, аналогичные ограничения на въезд и выезд могут также действовать и в Киеве. Кроме того, они могут действовать до конца карантина 24 апреля, а в течение этого времени въезд может происходить через КПП, где всем будут измерять температуру.

      В то же время в Сумах до конца карантина запретили без насущной необходимости и без средств защиты выходить на улицы. Ограничения тоже будут действовать до 24 апреля.

       

      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Здоровье Транспорт Новости Черновцов Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине
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