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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Чернівці проситимуть владу закрити область на в'їзд і виїзд

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      Через коронавірус тимчасово можуть обмежити в'їзд і виїзд з Чернівецької області / karpaty.news

      Чернівецька обласна комісія з подолання наслідків епідемії коронавірусу звернеться до державної комісії, щоб ввести особливий режим в'їзду і виїзду на Буковину. Крім того, місцева влада ініціює повну заборону міжобласного пересування пасажирського транспорту.

      Про такі звернення розповів голова Чернівецької обласної державної адміністрації Сергій Осачук у своєму фейсбуці.

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      Такі обмежувальні заходи необхідні, щоб запобігти поширенню коронавірусу та максимально обмежити людські контакти із сусідніми областями,
      – пояснив голова ОДА.

      Він підкреслив, що під час дії особливого режиму рух буде дозволено лише для вантажного транспорту. Це необхідно для забезпечення економічного функціонування області.

      "Шановні буковинці, просимо врахувати, що особливий режим в'їзду та виїзду може діяти до 24 квітня! Про час введення таких обмежувальних заходів буде повідомлено згодом", – наголосив Сергій Осачук.

      Що ще відомо про обмеження пересування в Україні?Наприклад, аналогічні обмеження на в'їзд і виїзд можуть також діяти і в Києві. Вони також можуть діяти до кінця карантину 24 квітня, а протягом цього часу в'їзд може відбуватися через КПП, де усім вимірюватимуть температуру.

      Водночас у Сумах до кінця карантину заборонили без нагальної потреби і без засобів захисту виходити на вулиці. Обмеження теж діятимуть до 24 квітня.

       

      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Здоров'я Транспорт Новини Чернівців Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Новини України
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