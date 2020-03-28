У Сумах заборонили виходити на вулицю без потреби

З 28 березня та до завершення карантину мешканцям Сум та Сумської міської об'єднаної територіальної громади заборонили виходити на вулицю без потреби. Місцевих також зобов'язали носити маски.

Виконавчий комітет міської ради затвердив цілу низку правил поводження на вулиці, повідомили у пресслужбі відомства.

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Жителям заборонили:

залишати свої помешкання (дозволено йти на роботу, відвідувати аптеку чи магазин, візит до лікаря, проведення ритуальних обрядів, вигул тварин, відвідування правоохоронних органів чи категорій людей, яким необхідна допомога);

виходити на вулицю без засобів індивідуального захисту;

користуватися дитячими та спортивними майданчиками;

пересуватися вулицями групами понад 2 особи, крім деяких випадків;

дітям віком до 14 років пересуватися вулицями без супроводу дорослих, а дітям віком від 14 до 18 бути на вулиці після 20:00;

палити, вживати їжу та напої у парках, скверах, лісопаркових зонах, прибережних смугах;

відвідувати заклади, робота яких заборонена під час карантину.

Окрім того, при виході на вулицю громадяни повинні мати при собі документи, що посвідчують особу. На вимогу правоохоронців місцеві зобов’язані пред’явити ці документи, а також повідомити своє місце проживання та мету, з якою вийшли на вулицю.

На Сумщині лабораторно підтвердили ще 5 випадків захворювання на коронавірус. З них один зафіксували у Конотопі, жінка померла.

Наразі в Україні офіційно підтвердили 311 випадків захворювання на коронавірус, 8 – летальних. Уряд продовжив карантин до 24 квітня.



Що заборонено в Україні через коронавірус / Інфографіка 24 каналу