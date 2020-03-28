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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      В Сумах запретили выходить на улицу без надобности

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      В Сумах усилили карантин / Getty Images

      С 28 марта и до завершения карантина жителям Сум и Сумской городской объединенной территориальной общины запретили выходить на улицу без надобности. Местных также обязали носить маски.

      Исполнительный комитет городского совета утвердил целый ряд правил поведения на улице, сообщили в пресс-службе ведомства.

      Ранее Умершая от коронавируса в Конотопе занималась биоэнергетикой: могла заразить 70 человек

      Жителям запретили:

      • покидать свои дома (разрешено идти на работу, посещать аптеку или магазин, визит к врачу, проведение ритуальных обрядов, выгул животных, посещение правоохранительных органов или категорий людей, которым необходима помощь);
      • выходить на улицу без средств индивидуальной защиты;
      • пользоваться детскими и спортивными площадками;
      • передвигаться по улицам группами больше 2 человек, кроме некоторых случаев;
      • детям в возрасте до 14 лет передвигаться по улицам без сопровождения взрослых, а детям в возрасте от 14 до 18 быть на улице после 20:00;
      • курить, употреблять пищу и напитки в парках, скверах, лесопарковых зонах, прибрежных полосах;
      • посещать заведения, работа которых запрещена во время карантина.

      Кроме того, при выходе на улицу граждане должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность. По требованию правоохранителей местные обязаны предъявить эти документы, а также сообщить свое место проживания и цель, с которой вышли на улицу.

      На Сумщине лабораторно подтвердили еще 5 случаев заболевания коронавирусом. Из них один зафиксировали в Конотопе, женщина умерла.

      Сейчас в Украине официально подтвердили 311 случаев заболевания коронавирусом, 8 – летальных. Правительство продлило карантин до 24 апреля.

      карантин правила заборони обмеження коронавірус
      Что запрещено в Украине из-за коронавируса / Инфографика 24 канала

      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Новости Здоровье Здоровье Новости политики Коронавирус COVID-19 Сумы
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