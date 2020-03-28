В Сумах запретили выходить на улицу без надобности
С 28 марта и до завершения карантина жителям Сум и Сумской городской объединенной территориальной общины запретили выходить на улицу без надобности. Местных также обязали носить маски.
Исполнительный комитет городского совета утвердил целый ряд правил поведения на улице, сообщили в пресс-службе ведомства.
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Жителям запретили:
- покидать свои дома (разрешено идти на работу, посещать аптеку или магазин, визит к врачу, проведение ритуальных обрядов, выгул животных, посещение правоохранительных органов или категорий людей, которым необходима помощь);
- выходить на улицу без средств индивидуальной защиты;
- пользоваться детскими и спортивными площадками;
- передвигаться по улицам группами больше 2 человек, кроме некоторых случаев;
- детям в возрасте до 14 лет передвигаться по улицам без сопровождения взрослых, а детям в возрасте от 14 до 18 быть на улице после 20:00;
- курить, употреблять пищу и напитки в парках, скверах, лесопарковых зонах, прибрежных полосах;
- посещать заведения, работа которых запрещена во время карантина.
Кроме того, при выходе на улицу граждане должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность. По требованию правоохранителей местные обязаны предъявить эти документы, а также сообщить свое место проживания и цель, с которой вышли на улицу.
На Сумщине лабораторно подтвердили еще 5 случаев заболевания коронавирусом. Из них один зафиксировали в Конотопе, женщина умерла.
Сейчас в Украине официально подтвердили 311 случаев заболевания коронавирусом, 8 – летальных. Правительство продлило карантин до 24 апреля.
Что запрещено в Украине из-за коронавируса / Инфографика 24 канала
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