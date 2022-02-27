Правила начнут действовать с 22:00 до 6:00. Об этом на брифинге сообщил председатель Черновицкой военной администрации Сергей Осачук.

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Кроме комендантского часа и запрет на алкоголь

Также на территории области вводят запрет на продажу алкоголя. Его нельзя будет покупать круглосуточно.

Напомним, что во время комендантского часа, согласно правилам, запрещено находиться на улицах и в любых общественных местах.

Люди должны иметь специальные пропуска и паспорт или любой другой документ, удостоверяющий личность. В то же время в комендантский час можно передвигаться к бомбоубежищам и укрытиям.

Черновицкая область оставалась одной из тех 2 областей Украины, которые не вводили комендантский час. Теперь же ее не объявили лишь в Закарпатской области.

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