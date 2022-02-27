Правила почнуть діяти з 22:00 до 6:00. Про це на брифінгу повідомив голова Чернівецької військової адміністрації Сергій Осачук.

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Окрім комендантської години є і заборона на алкоголь

Також на території області вводять заборону на продаж алкоголю. Його не можна буде купувати цілодобово.

Нагадаємо, що під час комендантської години, згідно з правилами, заборонено перебувати на вулицях та будь-яких громадських місцях.

Люди мають мати спеціальні перепустки й паспорт чи будь-який інший документ, який посвідчує особу. Водночас у комендантську годину можна пересуватись до бомбосховищ та укриттів.

Чернівецька область залишалась однією з тих 2 областей України, які не вводили комендантську годину. Тепер ж її не оголосили лиш у Закарпатській області.



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