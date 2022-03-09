Очередными трофеями похвасталась 72 бригада имени Черных Запорожцев. Им удалось уничтожить врага на севере Киевщины.

К теме Оставляйте свою технику, разворачивайтесь на Москву, – военный обратился к оккупантам

Наши ребята уничтожили врага на Севере Киевщины. Наши ребята отразили атаку танков. Их было десятки,

– сообщили в бригаде.

Военные также заверили, что стоят на защите родной земли до последнего.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!

Вам будет интересно, что наши военные еще и базы оккупантов разбивают: смотрите видео