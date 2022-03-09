Черговими трофеями похвалилась 72 бригада імені Чорних Запорожців. Їм вдалось знищити ворога на півночі Київщини.

До теми Залишайте свою техніку, розвертайтесь на Москву, – військовий звернувся до окупантів

Наші хлопці знищили ворога на Півночі Київщини. Наші хлопці відбили атаку танків. Їх було десятки,

– повідомили в бригаді.

Військові також запевнили, що стоять на захисті рідної землі до останнього.



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