Черговими трофеями похвалилась 72 бригада імені Чорних Запорожців. Їм вдалось знищити ворога на півночі Київщини.

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Наші хлопці знищили ворога на Півночі Київщини. Наші хлопці відбили атаку танків. Їх було десятки,
– повідомили в бригаді.

Військові також запевнили, що стоять на захисті рідної землі до останнього.

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