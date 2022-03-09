Черговими трофеями похвалилась 72 бригада імені Чорних Запорожців. Їм вдалось знищити ворога на півночі Київщини.
До теми Залишайте свою техніку, розвертайтесь на Москву, – військовий звернувся до окупантів
Наші хлопці знищили ворога на Півночі Київщини. Наші хлопці відбили атаку танків. Їх було десятки,
– повідомили в бригаді.
Військові також запевнили, що стоять на захисті рідної землі до останнього.
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!
Вам буде цікаво, що наші військові ще й бази окупантів розбивають: дивіться відео