Про це Марків сказав в ефірі 24 каналу. Росія лише об'єднала український народ.

До теми Росія напала на Україну: хронологія основних подій 2 тижня війни

"Просто хай залишають техніку, розвертаються і йдуть на Москву. Хай повторюють те, що відбувалось у 1991 році", – закликав військовий.

Марків: Путіну байдуже на усіх

Нацгвардієць зазначив, що президенту Росії абсолютно байдуже на те, що відбувається в його країні. Володимиру Путіну байдуже на населення і на майбутнє.

В "скрєпах" жити? Якщо їх це влаштовує – це їхні проблеми. Головне, щоб нас залишили. Ми собі самі дамо раду. Ми відбудуємось,

– наголосив Марків.

Він також зауважив, що єдине, що зробив ворог – об'єднав всю країну, націю, консолідував український народ.

"Для нас це буде переможним аванпостом", – підсумував Марків.

Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дiзнаватися важливi новини.

Цікаво – Зеленський звернуся до російських солдатів: дивіться відео