Согласно заявлению, причиной всех проблем является то, что судьи назначаются политическим способом. Об этом в эфире на 24 канале сказал председатель правления Фонда DEJURE Михаил Жернаков.

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На судей КСУ так же влияет Россия

По его словам, единственным способом преодолеть кризис является принятие и установление настоящей процедуры конкурсного отбора на должности судей КСУ.

Год прошел, а черти из политического ада и в дальнейшем в КСУ.

– отметил Жернаков.

Он отметил, что на судей так же влияет Россия, нет конкурсной процедуры отбора судей. А также – никто не занимается тем, чтобы приходили добродетельные профессионалы.

Верховная Рада будет голосовать за законопроект №4533

Уже 10 сентября Верховная Рада должна голосовать за законопроект №4533, в котором были поправки о настоящем конкурсном отборе, но их выбросили члены комитета по правовой политике. Зато как сказал Жернаков, там есть положение о том, что на место судьи КСУ могут претендовать нардепы.

"Речь идет о назначении Ольги Совгири – депутата от "Слуги народа" – судьей КСУ. Именно под нее принимают этот законопроект, чтобы сказать: "Смотрите, мы же сделали реформу КСУ, что вы хотите?", – сказал председатель DEJURE.

Напомним! Ольга Совгиря еще в ноябре 2020 года заявила, что готова стать судьей КСУ. Тогда представитель президента Федор Вениславский сообщил, что в "Слуге народа" поддержат кандидатуру нардепа.

Жернаков: Ситуация угрожающая

Эксперт пояснил, что есть риски принятия законопроекта в том виде, в котором он есть сейчас. Никакой реформы не будет несколько месяцев, или и лет.

Это значит, что нужно писать и вносить новый законопроект. Он должен проходить все парламентские процедуры, а на это надо, как минимум, несколько месяцев.

Ситуация довольно угрожающая, а мы дальше играем в политические игры вместо того, чтобы вводить настоящий конкурсный отбор,

– сказал Жернаков.

Он отметил, если примут поправку о том, что нардепам можно претендовать на должность судей – такое решение значительно ухудшит ситуацию.

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