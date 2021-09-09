Згідно з заявою, причиною всіх негараздів є те, що суддів призначають у політичний спосіб. Про це в ефірі на 24 каналі сказав голова правління Фундації DEJURE Михайло Жернаков.
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На суддів КСУ так само впливає Росія
За його словами, єдиним способом подолати кризу є ухвалення і встановлення справжньої процедури конкурсного добору на посади суддів КСУ.
Рік минув, а чорти з політичного пекла і надалі в КСУ.
– наголосив Жернаков.
Він зауважив, що на суддів так само впливає Росія, немає конкурсної процедури добору суддів. А також – ніхто не займається тим, щоб приходили доброчесні професіонали.
Верховна Рада голосуватиме за законопроєкт №4533
Вже 10 вересня Верховна Рада має голосувати за законопроєкт №4533, в якому були поправки про справжній конкурсний добір, але їх викинули члени комітету з правової політики. Натомість як сказав Жернаков, там є положення про те, що на місце судді КСУ можуть претендувати нардепи.
"Мовиться про призначення Ольги Совгирі – депутатки від "Слуги народу" – суддею КСУ. Саме під неї ухвалюють цей законопроєкт, щоб сказати: "Дивіться, ми ж зробили реформу КСУ, що ви хочете?", – сказав голова DEJURE.
Жернаков: Ситуація загрозлива
Експерт пояснив, що є ризики ухвалення законопроєкту в тому вигляді, в якому він є зараз. Жодної реформи не буде кілька місяців, або й років.
Це означає, що потрібно писати та вносити новий законопроєкт. Він повинен проходити всі парламентські процедури, а на це треба, як мінімум, кілька місяців.
Ситуація доволі загрозлива, а ми далі граємо у політичні ігри замість того, щоб запроваджувати справжній конкурсний добір,
– сказав Жернаков.
Він зауважив, якщо ухвалять поправку про те, що нардепам можна претендувати на посаду суддів – таке рішення значно погіршить ситуацію.
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