Про це в ефірі 24 каналу розповів голова правління Фундації DEJURE Михайло Жернаков. За його словами, комітет із правової політики та правосуддя скасував поправки, поки Зеленський ще не повернувся зі США.

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У Зеленського протидіють реформі суду

Жернаков вважає, що у Зеленського було намагання реформувати Конституційний Суд. Законопроєкти є дійсно прогресивними. Проте у всередині Офісу Президента, і у владі політсили "Слуга народу" протистоять реформі суду.

Є сили всередині влади, які не хочуть судової реформи. Вони активно їй протидіють. У такий спосіб виставляють Зеленського і всю країну неблагонадійною,

– пояснив голова правління.

За словами Жернакова, є ті, хто активно працюють над тим, щоб судова реформа провалилася. Протидія полягає насамперед в оскарженні. "Я думаю, ми побачимо ще чимало негативних сигналів", – певен юрист.

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Хто може гальмувати судову реформу

Жернаков відмітив, що сили в Офісі Президента, які саботують, безпосередньо пов'язані з Андрієм Портновим. Саме Портнов, відзначив голова правління, є "архітектором" судової системи, яку Україна зараз намагається реформувати.

Хто такий Андрій Портнов? Андрій Портнов Андрій Портнов відомий тим , що був нардепом та членом команди президента-втікача Віктора Януковича, адже певний час очолював його адміністрацію. У ЗМІ була інформація, що Портнов причетний до розробки диктаторських законів 16 січня 2014 року. У період Євромайдану Портнов утік до Росії та був оголошений у розшук, а згодом переїхав до Австрії. В Україну політик повернувся навесні 2019 року.

"Тут немає ніякої таємниці. Це все речі пов'язані із судами. Татаров відповідає за реформу чи напрямок органів правопорядку. Пан Смірнов відповідає за судову реформу та має фотографію з Портновим у фейсбуці", – повідомив юрист.

Президент пообіцяв Байдену реформу

Жернаков не розуміє, для чого Володимиру Зеленському скасовувати правки для судової реформи. Особливо коли президент пообіцяв Джо Байдену здійснити судову реформу.

Зеленський пообіцяв, що судова реформа буде здійснена відповідно до найкращих міжнародних практик. Тепер реформа "відкочується",

– наголосив голова правління.

Правник зауважив, що Україна в очах і власних громадян, і ключових міжнародних партнерів стає країною, де не виконують власні зобов'язання.

Відповідальність на президентові, – Жернаков

Жернаков вважає, що відповідальність несе президент. Ситуація з реформою може відбитись на рейтингах і репутаціях Зеленського.

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"Люди, яких він (Зеленський – 24 канал) відібрав, не виконують обіцяні реформи. Депутати Зеленського "валять" у Верховній Раді, поки його немає. Дуже шкода, що ми знову ходимо колами й спочатку обіцяємо одне, а потім представники президентської партії роблять абсолютно інше", – розповів Жернаков.

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