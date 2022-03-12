Важно Байден одобрил предоставление Украине военной помощи на сумму до 200 миллионов долларов
Аптечки, бронежилеты, шлемы, лекарства, средства гигиены всегда нужны. Но самое важное для нас – знать, что вы есть
– обратились в ВСУ к волонтерам.
Волонтеры поддерживают армию не только гуманитарно, но и морально.
24/7 вы звоните, пишете, предлагаете помощь, что-то везете, креативите, подбадриваете, шутите. Вы даете ощутить наше единство и непобедимость. Почувствовать, что есть нация, ты среди своих и в первую очередь ради них держишь эту страну на своих плечах. Дорогие волонтеры! От имени Вооруженных Сил Украины – честь и уважение вам! Спасибо за все! Вместе к Победе!
– Главнокомандующий ВС Украины генерал Валерий Залужный.