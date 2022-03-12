Важливо Байден схвалив надання Україні військової допомоги на суму до 200 мільйонів доларів
Аптечки, бронежилети, шоломи, ліки, засоби гігієни завжди потрібні. Та найважливіше для нас – знати, що ви є,
– звернулися у ЗСУ до волонтерів.
Волонтери підтримують армію не лише гуманітарно, а й морально.
24/7 ви телефонуєте, пишете, пропонуєте допомогу, щось везете, креативите, підбадьорюєте, жартуєте. Ви даєте відчути нашу єдність і непереможність. Відчути, що є нація, що ти серед своїх і в першу чергу заради них тримаєш цю країну на своїх плечах. Дорогі волонтери! Від імені Збройних Сил України – честь і шана вам! Дякую за все! Разом до Перемоги!,
– Головнокомандувач ЗС України генерал Валерій Залужний.