Наразі українська армія значно краще забезпечена, ніж у 2014 році. Але допомога волонтерів завжди потрібна.

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Аптечки, бронежилети, шоломи, ліки, засоби гігієни завжди потрібні. Та найважливіше для нас – знати, що ви є,

– звернулися у ЗСУ до волонтерів.

Волонтери підтримують армію не лише гуманітарно, а й морально.

24/7 ви телефонуєте, пишете, пропонуєте допомогу, щось везете, креативите, підбадьорюєте, жартуєте. Ви даєте відчути нашу єдність і непереможність. Відчути, що є нація, що ти серед своїх і в першу чергу заради них тримаєш цю країну на своїх плечах. Дорогі волонтери! Від імені Збройних Сил України – честь і шана вам! Дякую за все! Разом до Перемоги!,

– Головнокомандувач ЗС України генерал Валерій Залужний.

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