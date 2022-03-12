Відповідний меморандум очільник США Джо Байден підписав 12 березня.
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У тексті меморандуму мовиться про передачу Україні до 200 мільйонів доларів на:
- оборонні вироби та послуги Міністерства оборони,
- а також на військову освіту та підготовку українських бійців.
Американський президент 11 березня оголосив про нові санкції, які США накладають на Росію. Він також заявив, що глава Кремля ніколи не переможе у війні з Україною.
Підтримка США України
Днями Сенат Конгресу США схвалив виділення для України 13,6 мільярда доларів термінової допомоги. Раніше це рішення підтримала Палата представників США. Допомогу вирішили виділити, щоб:
- підтримати Збройні Сили України,
- надати гуманітарну допомогу українцям, зокрема біженцям.
Спікерка Палати представників Ненсі Пелосі сказала, що виділення понад 13 мільярдів доларів стане частиною набагато масштабнішої допомоги Україні з боку США та їхніх союзників.
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