Відповідний меморандум очільник США Джо Байден підписав 12 березня.

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У тексті меморандуму мовиться про передачу Україні до 200 мільйонів доларів на:

оборонні вироби та послуги Міністерства оборони,

а також на військову освіту та підготовку українських бійців.

Американський президент 11 березня оголосив про нові санкції, які США накладають на Росію. Він також заявив, що глава Кремля ніколи не переможе у війні з Україною.

Підтримка США України

Днями Сенат Конгресу США схвалив виділення для України 13,6 мільярда доларів термінової допомоги. Раніше це рішення підтримала Палата представників США. Допомогу вирішили виділити, щоб:

підтримати Збройні Сили України,

надати гуманітарну допомогу українцям, зокрема біженцям.

Спікерка Палати представників Ненсі Пелосі сказала, що виділення понад 13 мільярдів доларів стане частиною набагато масштабнішої допомоги Україні з боку США та їхніх союзників.

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