Таку думку в ефірі 24 каналу висловив російський опозиційний політик Марк Фейгін. За його словами, наприклад, Дуайт Ейзенхауер зараз узагалі "засипав" би Москву бомбами.

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Фейгін: Війна все одно наздожене США

Як зауважив Фейгін, відносини США та Росії не є простою й однозначною темою, але про це неодмінно тривають дискусії у Вашингтоні. Мовляв, вектор Байдена, зокрема санкційний, водночас правильний, але і не достатній.

Якби на місці Байдена був якийсь генерал Ейзенхауер, то на Москву уже зараз сипались би бомби,

– припустив він.

Проблема, на думку російського опозиційного політика, полягає в тому, що керівництво США по суті хоче запобігти війні. "Це зрозуміло, але якщо ви намагаєтесь запобігти війні, то вона вас усе одно наздожене", – відзначив Фейгін.

Водночас тиск США може посилюватись навіть до ультиматуму. "Ще таких кілька бомбардувань на пологові будинки й діватись не буде куди", – вважає російський опозиційний політик.

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