Такое мнение в эфире 24 канала высказал российский оппозиционный политик Марк Фейгин. По его словам, например, Дуайт Эйзенхауэр сейчас вообще "засыпал" бы Москву бомбами.

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Фейгин: Война все равно догонит США

Как отметил Фейгин, отношения США и России не являются простой и однозначной темой, но об этом непременно продолжаются дискуссии в Вашингтоне. Мол, вектор Байдена, в том числе санкционный, одновременно правильный и недостаточный.

Будь на месте Байдена какой-то генерал Эйзенхауэр, то на Москву уже сейчас сыпались бы бомбы,

– предположил он.

Проблема, по мнению российского оппозиционного политика, состоит в том, что руководство США по сути хочет предотвратить войну. "Это понятно, но если вы пытаетесь предотвратить войну, то она вас все равно догонит", – отметил Фейгин.

В то же время, давление США может усиливаться даже до ультиматума. "Еще несколько таких бомбардировок на роддома и деваться некуда", – считает российский оппозиционный политик.