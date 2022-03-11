Він наклав вето на доставку літаків, щоб не спровокувати Володимира Путіна на ескалацію війни. Про це мовиться у виданні The Wall Street Journal.

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За їхніми словами, логіка, здається, така, що відправка смертоносної зенітної та протитанкової зброї не спровокує росіян, а 28 літаків – спровокує.

"Цю відмінність важко зрозуміти, особливо коли Пентагон також каже, що українцям не потрібні реактивні літаки, тому що інша їхня зброя ефективніша", – зазначили у виданні.

Отже, відправка менш смертоносних літаків призведе до Третьої світової війни, але не зброї, яка насправді є смертельною?,

– пише редакція The Wall Street Journal.

На думку видання, суть стримування полягає в тому, щоб змусити супротивника повірити, що певні дії призведуть до відповіді.

Замість того, щоб стримувати Путіна, Байден дозволяє росіянам стримувати США

"Демонстративно не надсилати війська і казати, що причиною є страх перед ескалацією, Байден каже Путіну, про що йому не варто турбуватися. Замість того, щоб стримувати Путіна, Байден дозволяє росіянам стримувати США", додали там.

Передісторія із літаками МіГ-29

8 березня уряд Польщі погодив передачу всіх своїх літаків МіГ-29, на які претендувала Україна, у розпорядження США. Винищувачі мали перемістити на військову базу США Рамштайн у Німеччині, а вже звідти їх мали б передати Україні.

Натомість США заявили, що не вважають пропозицію Польщі спроможною. Такі перспективи начебто "викликали занепокоєння у всього НАТО", як заявили у Пентагоні.

Хоч перед тим речниця Білого дому Джен Псакі заявляла, що США не проти передачі літаків Україні.

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