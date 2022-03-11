Про це глава держави повідомив на своїй сторінці у твітері. Він наголосив, що мовилося, зокрема про посилення санкцій проти Росії з боку США.

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Також він надав свою оцінку ситуації на полі бою, зокрема про злочини Росії, яка та вчиняє проти мирного населення.

Узгодили подальші кроки щодо оборонної підтримки України та посилення санкційного тиску на Росію,

– зазначив Зеленський.

Розмова відбулась саме перед тим, як у США оголосили про нові антиросійські обмеження.

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Джо Байден виступає за те, щоб припинити нормальні торговельні відносини з Росією.

Раніше у США наклали заборону на імпорт російського газу, нафти та енергії.

Крім цього, Сполучені Штати розглядали заборону імпорта російського алкоголю та морепродуктів.

Текст допису Володимира Зеленського:

Провів предметну розмову з @POTUS. Поінформував його про свою оцінку ситуації на полі бою, про злочини РФ проти мирного населення. Узгодили подальші кроки щодо оборонної підтримки України та посилення санкційного тиску на Росію.

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