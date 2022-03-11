Об этом глава государства сообщил на своей странице в твиттере. Он подчеркнул, что говорилось, в частности, об усилении санкций против России со стороны США.
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Также он дал свою оценку ситуации на поле боя, в частности о преступлениях России, которая и совершает их против мирного населения.
Согласовали дальнейшие шаги по оборонной поддержке Украины и усилению санкционного давления на Россию,
– отметил Зеленский.
Разговор состоялся перед тем, как в США объявили о новых антироссийских ограничениях.
Санкции США против России: последние новости
- Джо Байден выступает за прекращение нормальных торговых отношений с Россией.
- Ранее в США был наложен запрет на импорт российского газа, нефти и энергии.
- Кроме того, Соединенные Штаты рассматривали запрет импорта российского алкоголя и морепродуктов.
Текст сообщения Владимира Зеленского:
Провел предметный разговор с @POTUS. Проинформировал его о своей оценке ситуации в поле боя, о преступлениях РФ против мирного населения. Согласовали дальнейшие шаги по оборонной поддержке Украины и усилению санкционного давления на Россию.
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