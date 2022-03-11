Об этом глава государства сообщил на своей странице в твиттере. Он подчеркнул, что говорилось, в частности, об усилении санкций против России со стороны США.

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Также он дал свою оценку ситуации на поле боя, в частности о преступлениях России, которая и совершает их против мирного населения.

Согласовали дальнейшие шаги по оборонной поддержке Украины и усилению санкционного давления на Россию,

– отметил Зеленский.

Разговор состоялся перед тем, как в США объявили о новых антироссийских ограничениях.

Санкции США против России: последние новости

Джо Байден выступает за прекращение нормальных торговых отношений с Россией.

Ранее в США был наложен запрет на импорт российского газа, нефти и энергии.

Кроме того, Соединенные Штаты рассматривали запрет импорта российского алкоголя и морепродуктов.

Текст сообщения Владимира Зеленского:

Провел предметный разговор с @POTUS. Проинформировал его о своей оценке ситуации в поле боя, о преступлениях РФ против мирного населения. Согласовали дальнейшие шаги по оборонной поддержке Украины и усилению санкционного давления на Россию.

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