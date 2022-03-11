Он наложил вето на доставку самолетов, чтобы не спровоцировать Владимира Путина на эскалацию войны. Об этом говорится в издании The Wall Street Journal.

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По их словам, логика, кажется, такая, что отправка смертоносного зенитного и противотанкового оружия не спровоцирует россиян, а 28 самолетов – спровоцирует.

"Это различие трудно понять, особенно когда Пентагон также говорит, что украинцам не нужны реактивные самолеты, потому что другое их оружие эффективнее", – отметили в издании.

Итак, отправка менее смертоносных самолетов приведет к Третьей мировой войне, но не оружия, которое на самом деле является смертельным?

– пишет редакция The Wall Street Journal.

По мнению издания, суть сдерживания заключается в том, чтобы заставить противника поверить, что определенные действия приведут к ответу.

Вместо того, чтобы сдерживать Путина, Байден позволяет россиянам сдерживать США

"Демонстративно не присылая войска и говоря, что причиной является страх перед эскалацией, Байден говорит Путину, о чем ему не стоит беспокоиться. Вместо того, чтобы сдерживать Путина, Байден позволяет россиянам сдерживать США", добавили там.

Предыстория с самолетами МиГ-29

8 марта правительство Польши согласовало передачу всех своих самолетов МиГ-29, на которые претендовала Украина, в распоряжение США. Истребители должны были переместить на военную базу США Рамштайн в Германии, а уже оттуда их должны были бы передать Украине.

Но США заявили, что не считают предложение Польши действенным. Такие перспективы якобы "вызвали беспокойство у всего НАТО", как заявили в Пентагоне.

Хотя перед тем пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявляла, что США не против передачи самолетов Украине.

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