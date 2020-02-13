Чествование защитников Дебальцевского плацдарма состоится по случаю пятой годовщины боев

По случаю пятой годовщины боев за Дебальцевский плацдарм 18 февраля 2020 года в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне состоится памятное мероприятие.

Во время мероприятия посетителям представят часть экспозиции "Украинский Восток", посвященный Дебальцево. После этого в 15:00 в кинозале Музея состоится специальный кинопоказ документального фильма "Перекресток Балу".

На этот показ приглашены участники событий, члены их семей, жены и дети погибших защитников. Также будут присутствовать представители Госкино, Госпогранслужбы, Минветеранов и творческая группа фильма.

Перед началом показа участники обороны Дебальцево и члены их семей будут делиться воспоминаниями о событиях, а продюсер Александр Дриз расскажет зрителям о самом фильме.