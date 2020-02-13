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      Вшанування захисників Дебальцівського плацдарму відбудеться з нагоди п'ятої річниці боїв

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      З нагоди п'ятої річниці боїв за Дебальцівський плацдарм 18 лютого 2020 року в Національному музеї історії України у Другій світовій війні відбудеться пам'ятний захід.

      Під час заходу відвідувачам презентують частину експозиції "Український Схід", яка присвячена Дебальцевому. Після цього о 15:00 в кінозалі Музею відбудеться спеціальний кінопоказ документального фільму "Перехрестя Балу".

      На цей показ запрошені учасники подій, члени їхніх родин, дружини та діти загиблих захисників. Також будуть присутні представники Держкіно, Держприкордонслужби, Мінветеранів та творча група фільму.

      Перед початком показу учасники оборони Дебальцевого та члени їхніх сімей будуть ділитися спогадами про події, а продюсер Олександр Дріз розкаже глядачам про сам фільм.

      Вхід на пам'ятний захід вільний. 

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      Автор: Соня Волошин
      Теги: Новини України Кіно Дебальцеве
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