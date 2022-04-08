Президент отметил, что 6 апреля возобновило работу посольство Турции, 7 апреля – посол Литвы, а еще раньше – посольство Словении. Об этом он сообщил во время своего видеообращения, сообщает 24 канал.

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"Искренне благодарен друзьям Украины, которые поддерживают нас именно так, как это сейчас и нужно, также и на уровне символов, на уровне дипломатических жестов. Это – также о смелости", — отметил Владимир Зеленский.

Глава государства указал, что ожидает возможности встретиться со всеми:

кто с нами, кто смелый;

дипломатам, которые вернулись и продолжают работать.

Присутствие иностранных дипломатических миссий в Киеве – это нормальная работа посольств, это четкий сигнал агрессору, что Киев – наша столица. Не губернский город России, а украинская столица,

– добавил президент.

Обращение Владимира Зеленского: смотрите видео