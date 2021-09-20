С таким призывом выступила заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк. Позицию она высказала на Согласительном совете депутатских фракций и групп.

К теме Жителей Донбасса массово свозят на выборы в Госдуму России, а за это "благодарят" шампанским

Она назвала это заявление "четким, резким и всем понятным".

Требование не признавать псевдорезультатов псевдовыборов, проведенных государством-агрессором на оккупированных украинских землях,

– сказала Кондратюк.

Она считает, что украинская власть должна адекватно оценить парламентские выборы в России.

По словам заместителя председателя ВР, Украина не имеет права признавать выборы, даже если бы не было многочисленных нарушений. Главная причина – действия Кремля на территории оккупированного украинского Крыма и Донбасса.

Стоит прочитать Надо лишать гражданства Украины, – в ТКГ объяснили, как будут наказывать за псевдовыборы

Что нужно сделать

Кондратюк считает, что Украина должна обратиться ко всем странам мира. Также нужно привлечь и высокую трибуну Генеральной Ассамблеи ООН. Главный призыв, который должен прозвучать, – не признавать выборы в Госдуму России.

"Легализация этих бесстыдных действий путем дальнейшего признания лиц без совести членами международных делегаций, как мы это видели, – это стыдное попустительство оккупации и наглое нарушение международного права", – подытожила Кондратюк.

Кондратюк о выборах в Госдуму России: смотрите видео

Выборы в Госдуму России: главное